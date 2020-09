Fares alla Lazio, ci siamo: vertice con Raiola

ROMA - Si fanno desiderare, Fares e Muriqi. Il primo è sbarcato a Roma in gran segreto, è successo martedì a tarda sera, sono stati vani gli appostamenti alla stazione Termini. L’esterno ha raggiunto la città in macchina, ha cenato in un ristorante del centro, poi è sparito di nuovo. Ieri ha atteso l’arrivo del manager Mino Raiola, la visita è servita per chiudere uffi cialmente gli accordi e ottenere il via libera per le visite mediche. I test erano in bilico, non era certo che fossero programmati per oggi, potrebbero slittare a domani.

La Lazio si allenerà per altre 24 ore a Formello, sabato è in programma la partenza per Frosinone. Fares potrebbe aggregarsi entro 72 ore, magari assisterà dalla tribuna all’amichevole di dopodomani fi ssata allo Stirpe. Scalpita per allenarsi con i nuovi compagni, per mettersi agli ordini di Inzaghi, per riabbracciare l’amico Lazzari, ex compagno di scorribande laterali alla Spal nel 3-5-2 di Semplici.

