Lazio, ufficiale l'amichevole con il Benevento: ecco quando si giocherà

ROMA - Subito uno contro uno in attesa delle partite che contano. Simone Inzaghi sfiderà il fratello Pippo sabato 19 settembre in un’amichevole pre-campionato. Lazio contro Benevento in attesa del via della Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico. Lo comunica la società biancoceleste in una nota. Biancocelesti e sanniti, infatti, avrebbero dovuto affrontare, rispettivamente, Atalanta ed Inter nella prima giornata di Serie A: le due squadre lombarde hanno chiesto il rinvio, motivo per il quale i fratelli Inzaghi si ritroveranno l'uno di fronte all'altro in un test utile per valutare le condizioni fisiche delle squadre. L’incontro valevole per il campionato invece, si disputerà il prossimo 16 dicembre al Vigorito. La Lazio, sabato 12 settembre, affronterà in un’altra amichevole il Frosinone.