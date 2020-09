Lazio, Inzaghi pensa al Frosinone: Leiva c'è, Luis Alberto no

ROMA - Simone Inzaghi cerca di mantenere alta la concentrazione della sua Lazio. L’inizio del campionato è ancora lontano (mancano due settimane), ma non vuole cali di tensione. Domani amichevole contro il Frosinone, tra una settimana altro test (dal sapore di Serie A), con il Benevento. Segnali positivi da Lucas Leiva: ad Auronzo ha saltato tutte le amichevoli, con i ciociari potrebbe partire dall’inizio per iniziare a scaldare i motori in vista del via ufficiale. Il brasiliano è stato proposto in mezzo al campo insieme a Parolo e Akpa Akpro.

Gli assenti

Out Milinkovic e Luis Alberto, ma nessuno dei due preoccupa. Il Sergente ha corso in maniera blanda, è tornato dagli impegni con la Serbia un po’ affaticato, viene risparmiato. Il Mago invece, ieri in allenamento ha rimediato una botta alla caviglia (entrata di Escalante). Viaggia verso il forfait con il Frosinone. Lazzari pronto, sulla fascia sinistra possibile impiego di Kiyine, in vantaggio su Jony (provato ancora da mezz’ala). Immobile e Correa giocheranno dall’inizio in attacco. In infermeria Adekanye, Vavro e Cataldi. Effettuati oggi altri tamponi come da protocollo.