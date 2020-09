Frosinone-Lazio 0-1: Correa basta ad Inzaghi, Immobile a secco

FROSINONE - Buona prestazione, ma una sola rete. La Lazio batte il Frosinone dell'ex capitano Nesta in amichevole con un gol segnato nella ripresa da Correa su assist di Immobile. Bel primo tempo dei ragazzi di Inzaghi, che giocano ad un buon ritmo, non riescono però a trovare il vantaggio. Ci hanno provato Lazzari (traversa), Correa e Kiyine. Solo Il Tucu riesce a sbloccare il match nel secondo tempo. Inzaghi comunque soddisfatto, l’obiettivo era mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato fissata per il 26 settembre contro il Cagliari (il 30 poi, il recupero con l’Atalanta). Attenzione alle condizioni di Luiz Felipe, colpito duro nei primi minuti e costretto a lasciare il campo (lascia lo stadio in stampelle e caviglia fasciata). Ottime indicazioni da Leiva, che gioca 55’ di gran livello. Il brasiliano corre, recupera palloni, imposta. L’infortunio al ginocchio sembra ormai alle spalle. Alla sua prima uscita stagionale dimostra di essere quasi tornato al top della forma. Nel secondo tempo tanti cambi e squadra rivoluzionata. In panchina rimane solo Strakosha. Ottantaquattro minuti per Reina (praticamente mai impegnato), nel finale chance per Adamonis. Sabato prossimo la sfida al Benevento di Pippo Inzaghi: partita in famiglia dal sapore di Serie A.

La Lazio batte il Frosinone: Inzaghi abbraccia Nesta, Correa va in gol

FROSINONE-LAZIO: la cronaca della partita

90'+4' - Il Frosinone chiude in avanti con un calcio d'angolo, ma niente da fare. Finisce la partita allo Stirpe, vince la Lazio con il gol di Correa.

85’ - OCCASIONE RAUL MORO. Bella combinazione con Jony, l’ex Primavera però, davanti a Iacobucci, spara alto sopra la traversa.

84' - Esce Reina, dentro Adamonis. Strakosha l'unico giocatore a rimanere in panchina.

78' - Giordani per Kastanos, altro cambio per Nesta.

78’ - OCCASIONE DJAVAN ANDERSON. L’esterno, appena entrato, calcia da posizione laterale. Parata di Iacobucci in angolo. Grande azione manovrata da Caicedo.

76' - LAZIO RIVOLUZIONATA. In campo Jony, Andrè Anderson, Djavan Anderson, Raul Moro e Armini. Fuori Correa, Parolo, Immobile, Lazzari e Patric. Coppia in avanti con Raul Moro-Caicedo.

73’ - Per il Frosinone escono Beghetto e Brighenti per Ghazoini e D’Elia.

67’ - Cambia ancora Inzaghi: esce Radu, dentro Bastos. Per Nesta invece, vanno in campo Errico e Ardemagni per Vitale e Trotta.

64’ - Fuori Akpa Akpro e Kiyine e dentro Caicedo e Lukaku. La Lazio cambia volto con tre punte in campo.

63’ - GOL DI CORREA: vantaggio della Lazio, grande azione tra il Tucu e Immobile, che firma l’assist per il compagno argentino.

61’ - CORREA VICINO AL GOL. Il Tucu in area lascia partire il destro, Iacobucci blocca a terra senza particolari problemi.

56’ - Secondo cambio per Inzaghi: esce Leiva, dentro Escalante. Anche Nesta cambia inserendo Capuano e Ariaudo per Krajnc e Szyminski.

55’ - PALO DI IMMOBILE. Tiro del bomber biancoceleste deviato con la punta delle dita dal portiere Iacobucci.

51' - Primo tiro della partita da parte del Frosinone: Beghetto lascia partire il destro, blocca Reina senza problemi.

46' - Iniziato ora il secondo tempo. Tanti giocatori che si alzano dalle panchine per il riscaldamento.

PRIMO TEMPO

Niente sconti, allo Stirpe si gioca sul serio. Al 6’ entrata dura di Kastanos su Luiz Felipe: il brasiliano è costretto subito ad alzare bandiera bianca, al suo posto dentro Patric. Poco dopo va in rete Akpa Akpro, ma è fuorigioco. Lazzari prende la traversa (bel traversone dell’altro esterno Kiyine), il portiere Iacobucci è bravo a neutralizzare i tiri di Correa e Kiyine. La Lazio attacca a testa bassa, ma non punge mai veramente. Dopo i primi 45’, Inzaghi soddisfatto del ritmo, ma finisce 0-0.

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Lazio

FROSINONE (3-5-2) - Iacobucci; Brighenti, Szyminski, Krajnc; Salvi, Tribuzzi, Vitale, Kostanos, Beghetto; Dionisi, Trotta. All. A. Nesta.

LAZIO (3-5-2) - Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Akpa-Akpro, Kiyine; Correa, Immobile. All. Inzaghi.