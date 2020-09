Lazio, Lotito negativo al tampone dopo il caso De Laurentiis

ROMA - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è risultato negativo al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla quale era presente il n.1 del Napoli Aurelio De Lurentiis, poi trovato positivo. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Il patron biancoceleste, già nel giorno dopo l’annuncio della positività di De Laurentiis, aveva ammesso tranquillo: “Sono super controllato”. Ha svolto il test come da protocollo, negativo. Il presidente del Napoli invece, è in isolamento nella sua casa di Roma insieme alla moglie. Non ha manifestato problemi particolari, al contraria della signora Jacqueline, che ha avuto febbre per qualche giorno. Il patron azzurro viene costantemente monitorato.

