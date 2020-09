Lazio, i convocati di Inzaghi per il Frosinone: out Luis Alberto e Milinkovic

Altro test amichevole per la Lazio di Inzaghi che al Benito Stirpe affronterà alle 18 il Frosinone del grande ex Nesta. Il tecnico biancoceleste, come si legge sul sito ufficiale del club, ha diramato la lista dei convocati con due sorprese: la prima riguarda Leiva, sta recuperando la forma fisica e ci sarà, mentre la seconda Luis Alberto e Milinkovic, alle prese con alcuni problemi fisici e quindi preservati. Questa la lista completa dei calciatori: Adamonis, Reina, Strakosha, Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, A. Anderson, Akpa-Akpro, D. Anderson, Escalante, Jony, Kiyine, Leiva, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile, Moro.

