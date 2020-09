Lazio, Lazzari: "Per la Champions servono rinforzi. Presto saremo al top"

FROSINONE - La Lazio batte il Frosinone con il gol di Correa. Altra amichevole archiviata con una vittoria in vista del via ufficiale della stagione. Manuel Lazzari, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato della sfida allo Stirpe e non solo: “Potevamo finire la partita con più gol. Pali, traverse, occasioni. Serviva più lucidità, ma all’inizio del campionato manca ancora un po’. Il risultato ci sta stretto dopo una buona prestazione, l’importante era comunque mettere minuti nelle gambe che tra poco si ricomincia. Oggi gran possesso palla, il Frosinone ha fatto poco. Tra due settimane saremo davvero al top della forma. Con tre competizioni, quest’anno giocheremo sempre, praticamente ogni tre giorni. Serviranno due-tre giocatori titolari per ruolo. Chi è entrato oggi ha fatto benissimo".

La Lazio batte il Frosinone: Inzaghi abbraccia Nesta, Correa va in gol