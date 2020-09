Lazio, Muriqi fa le visite. Poi la firma sul contratto

ROMA - Ieri l’arrivo a Roma, oggi le visite mediche nella clinica Paideia. È iniziata l’avventura di Vedat Muriqi alla Lazio. Iter classico per ogni acquisto: prima i test fisici, poi andrà a Formello per la firma sul contratto. Il bomber kosovaro rappresenta il colpo Champions di Lotito: venti milioni di euro al Fenerbahce (18 più 2 di bonus), Inzaghi avrà così un’altra opzione importante per l’attacco.

Le visite

Massima attenzione nelle visite mediche. Muriqi nelle ultime settimane ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra, era out anche per le partite della nazionale del Kosovo. Da valutare le sue condizioni. Inzaghi non vede l’ora di averlo in gruppo, all’inizio ufficiale del campionato di Serie A mancano poco meno di due settimane.