Lazio, è tornato Luis Alberto. Recuperati anche Cataldi e Adekanye

FORMELLO - Inizia un’altra settimana di lavoro in casa Lazio. Dopo l’amichevole con il Frosinone di sabato e il giorno di riposo, al centro sportivo biancoceleste riprendono gli allenamenti. Agli ordini di Inzaghi (e di Matri poco lontano), si rivedono in campo anche Luis Alberto, Cataldi e Adekanye.

Lazio, Muriqi acquisto quasi da record: ecco la top 10 dell'era Lotito

I ritorni

Cataldi ha messo alle spalle l’infortunio alla caviglia. Da qui sino all’inizio del campionato dovrà ritrovare solo la forma migliore. Stesso discorso per il giovane Adekanye, rimasto fuori anche ad Auronzo per gli anticorpi Igm alterati. In gruppo Marusic, che salta solo la partitella finale. Inzaghi sceglie di gestire i suoi per evitare sovraccarichi. Il momento è delicato: all’inizio della stagione manca sempre meno, fermarsi ora sarebbe un duro colpo. Anche perché in infermeria ci è finito Luiz Felipe dopo uno scontro di gioco a Frosinone: contusione alla caviglia, out due settimane. Tra gli assenti anche Vavro: pubalgia. Lo slovacco non riesce ad allenarsi con continuità. Milinkovic ha lavorato in maniera differenziata. Nessun problema per lui, lo staff di Inzaghi gestisce l’affaticamento muscolare del Sergente con esercizi specifici. A breve tornerà in gruppo.