“La Lazio segue Carlos Rodriguez del Monterrey”

ROMA - Dal Messico arriva un nome nuovo per la Lazio: Carlos Rodriguez. Centrocampista messicano, 23 anni, può fare la mezz’ala, ma anche il trequartista. Gioca nel Monterrey, quest’anno 40 presenze, tre gol e sei assist. Sono tredici le apparizioni con la maglia della sua nazionale. Secondo Espn, i biancocelesti sarebbero sul giocatore da qualche mese. Potrebbe anche esserci l’offerta. Il club lo valuta circa 8 milioni di euro. Fonti interne alla società non parlano di richieste ufficiali per il momento. Tantomeno da parte della Lazio. Ma sono pronti a cederlo. C’è massima disponibilità da parte dei messicani per vedere Carlos Rodriguez sbarcare in Europa. Potrebbe essere il nome a sorpresa dalla lista degli acquisti di Tare. Si vedrà.

