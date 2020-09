Diretta amichevole Lazio-Benevento ore 18: le formazioni ufficiali

ROMA - La Serie A riparte, ma non per Lazio e Benevento. Entrambe le squadre saltano la prima giornata rispettivamente contro Atalanta e Inter, impegnate sino ad agosto nelle competizioni europee. E così ecco l’antipasto di quello che sarà il match vero in campionato tra Simone e Pippo Inzaghi. Una sfida in famiglia molto suggestiva, ma non la prima tra i due. Il precedente: il 26 dicembre del 2018, quando l’ex Milan era sulla panchina del Bologna. Al Dall’Ara finì con i gol di Luiz Felipe e Lulic.

Lazio-Benevento 0-0, la diretta della partita

14’ - OCCASIONE Akpa Akpro: il centrocampista salta Montipò, poi calcia verso la porta, ma palla fuori.

12’ - Squillo del Benevento con Letizia, ma la sua conclusione è totalmente fuori misura. Fuori.

8’ - Molto attivo sulla fascia sinistra Lukaku. Rientra sul destro e calcia, pallone debole che finisce tra le braccia di Montipò.

6’ - Primo calcio d’angolo della partita, lo batte Leiva. Pallone dentro, libera la difesa del Benevento.

4’ - Buon cross di Lukaku dalla sinistra verso l’inserimento di Akpa Akpro, ma l’ex Salernitana non riesce a colpire di testa.

1’ - INIZIA LA PARTITA: fischio d’inizio tra Lazio e Benevento. Primo pallone giocato dai biancocelesti che attaccano da Curva Sud verso Curva Nord.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Benevento

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Parolo, Lukaku; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

BENEVENTO (4-3-3) - Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Moncini, Insigne. All. F. Inzaghi.