ROMA - Dalla Turchia sono sicuri: “Vedat Muriqi ha il Coronavirus”. La notizia viene lanciata tramite un tweet del giornalista Siyah Coraplilar: “Gli auguriamo una pronta guarigione”. Dalla Lazio tutto tace. Il nuovo acquisto ha già visitato Formello e svolto le visite mediche. Poi è volato di nuovo in Turchia per questioni burocratiche legate al visto. Era atteso a Roma sabato.

Aspettando Muriqi

Muriqi sta ufficialmente recuperando da un infortunio muscolare rimediato in allenamento con il Fenerbahce a metà agosto. Si parò di strappo, poi di stiramento di secondo grado. Si attendono conferme. Ci saranno dopo che il bomber verrà valutato dallo staff medico della Lazio. Dovrebbe comunque essere disponibile dopo la sosta di ottobre. Inzaghi freme, vuole il suo Pirata. Ma per ora deve farne a meno. Ogni giorno è buono per rivederlo nella Capitale.