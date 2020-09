Lazio, Immobile: “Io mai così in alto. In Champions per la gioia dei tifosi”

ROMA - La Lazio pronto al debutto in campionato, sabato si gioca contro il Cagliari, la Serie A al via anche per i biancocelesti. E Ciro Immobile, il recordman biancoceleste e capocannoniere in carica, ha tutta l’intenzione di partire subito alla grande. Il bomber, ai microfoni di Radio Esercito, ha raccontato: “La Scarpa d’Oro era un mio traguardo, un sogno, ci sono andato molto vicino 2 anni fa e per via di un infortunio ho perso quel treno. Quest'anno ci ha provato il Covid a fermarmi, ma sapevo che i miei compagni mi avrebbero aiutato in tutti i modi. È la soddisfazione più grande della mia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con la Lazio e fatto bene anche con la Nazionale, è il momento più alto della mia carriera."

Tra Italia e Lazio

“La maglia della Nazionale è il sogno di tutti, ma una fortuna per pochi. Quando indossi quella casacca devi goderti al massimo tutte le emozioni che ti regala. È una gratificazione immensa, indossare i colori della propria nazione è motivo di orgoglio. Siamo una squadra con un giusto mix tra esperti e giovani, abbiamo fatto un percorso eccezionale finora e ci sono tante aspettative su di noi. Questo ci dà uno slancio in più per giocare l'Europeo. Con la Nazionale il mio obiettivo è arrivare al massimo della forma per giocare l'Europeo. Con la Lazio quest'anno giocheremo la Champions e vogliamo tornare a far divertire i nostri tifosi come facevamo prima del lockdown. Che canzone dedico alla squadra? 'A un passo dalla luna' di Rocco Hunt, ci sta visto che l'anno scorso stavamo per vincere lo scudetto”.