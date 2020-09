Lazio, test in famiglia pensando al Cagliari. Immobile fermo

FORMELLO - La Lazio si prepara per il Cagliari, sabato c'è il debutto in campionato e anche stagionale. Nel pomeriggio il tecnico Inzaghi ha organizzato un’amichevole in famiglia contro una selezione di alcuni giocatori della Primavera e altri ragazzi dell’Under 18 allenata da Tommaso Rocchi. La prima squadra vince 5-1, in gol Marusic (doppietta), Caicedo (altra doppietta) e Adekanye.

Lazio, il punto sulle uscite: Tare a lavoro per vendere

Immobile fermo

La formazione anti-Cagliari è praticamente fatta. In porta tocca a Strakosha, in difesa ci sono Patric, Acerbi e Radu. Sulle corsie ecco Lazzari (destra) e Marusic (sinistra). Il montenegrino viaggia verso una maglia da titolare dopo la bella prova vista nel pomeriggio. Lukaku, che non si è allenato, dovrebbe partire dalla panchina, così come Fares. Il neo acquisto biancoceleste, ancora da ufficializzare, ha giocato nella ripresa dell’amichevole. Potrà scendere in campo solo dopo essere stato inserito in lista campionato. Chi invece non si è visto è stato Ciro Immobile. Per lui dovrebbe trattarsi di semplice riposo. In caso di forfait, pronto Caicedo. Tra gli altri assenti figurano i nomi di Luiz Felipe, Vavro, Lulic, Bastos, André Anderson e Lukaku.