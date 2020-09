Lazio, la probabile formazione anti-Cagliari: Patric ok, Lukaku no

FORMELLO - Simone Inzaghi ha scelto la sua Lazio per il debutto stagionale. Sabato a Cagliari l’esordio in Serie A, è la prima uscita ufficiale della squadra biancoceleste. Patric c'è: ieri non si era allenato, oggi sì e sarà in campo. Sulla fascia sinistra invece, ci sarà Marusic adattato in quella posizione. Senza Lulic e Lukaku infortunati, il tecnico ha gli uomini contati. Non potrà contare su Fares, preso ma non ancora ufficializzato. In panchina il solo Kiyine per quel ruolo.

Pochi dubbi

In porta toccherà a Strakosha. Difesa con Patric, Acerbi e Radu, con solo il baby Armini in panchina per ricoprire uno dei ruoli del pacchetto arretrato. Bastos, Vavro e Luiz Felipe sono out. Sugli esterni toccherà a Lazzari e Marusic, a centrocampo ecco Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Il brasiliano non è ancora al meglio, probabile che nella ripresa lasci il posto ad uno tra Escalante e Cataldi. In attacco tocca a Correa e Immobile. Caicedo e Adekanye in panchina. Nessun nuovo acquisto tra i probabili undici. Si attende anche il ritorno di Muriqi, il colpo da 20 milioni che è rimasto in Turchia perché positivo al Covid-19 e infortunato.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.