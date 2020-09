Lazio, slittate le visite di Hoedt: Ma Inzaghi lo aspetta

ROMA - Niente visite sabato mattina per Wesley Hoedt. Erano state programmate, poi cancellate. Le farà nei primi giorni della prossima settimana. Il difensore torna alla Lazio, già da venerdì sera è nella Capitale. Non ci dovrebbero essere problemi. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha lanciato l’allarme: “Ci troviamo in difficoltà a livello numerico”. In difesa, con gli infortuni di Luiz Felipe e Vavro, e Bastos in uscita, c’è emergenza. Il tecnico biancoceleste vuole riabbracciare Hoedt e farlo subito allenare. Il ragazzo avrà bisogno di un po’ di tempo per essere al meglio. La Lazio poi, dovrà ufficializzare il suo acquisto. Servono le cessioni, a Formello ad aspettare c’è anche Fares.

Lazio, ecco Escalante e Reina: i calciatori presentati da Tare