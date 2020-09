ROMA - Grave lutto per Fernando Muslera, ex portiere della Lazio ora in forza al Galatasaray. L'uruguaiano, al momento fuori dalla formazione turca per infortunio, ha perso la mamma Norma, malata da tempo. Muslera, grazie al permesso accordato da mister Fatih Terim, era già tornato in Uruguay per stare vicino alla madre. Oltre al cordoglio del suo club è arrivato anche quello del Fenerbahce, acerrimo nemico del Galatasaray.