Inzaghi lancia l'allarme: “Lazio in ritardo sul mercato. Su Pereira…”

AMATRICE - Simone Inzaghi tra i protagonisti del ‘Premio Scopigno’ 2019/2020. C’è anche il tecnico della Lazio tra i tanti addetti ai lavori presenti in videoconferenza all’Arena del Gusto di Amatrice. Il premio miglior allenatore della Serie A è tutto suo. Il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sul mercato e non solo: “L'avevamo già detto. Stiamo lavorando per rinforzare la rosa, è quello che si sta cercando di fare tutti insieme. In questo momento tre partite in una settimana non ci volevano. Purtroppo dobbiamo farle, ma ci stiamo attrezzando affinché si possano avere maggiori rotazioni. Hoedt e Fares? È un problema di indice, alcune cessioni stanno rallentando il nostro mercato”.

Situazione bloccata

"Siamo in ritardo, lo sappiamo. Dobbiamo lavorare bene nei prossimi quattro giorni. Questa settimana è importante, poi ci sarà la sosta e si ripartirà tutti il 16 e il 17 di ottobre con la squadra più in ordine, saremo più completi. Pereira lo conosco, è un giocatore di qualità che sicuramente potrebbe aiutarci. Abbiamo la fortuna di avere Tare che in queste cose ci sa fare. Hanno scritto e parlato essendo poco informati, non c'è nessun problema. C'è lo stesso rapporto di sempre, tranquillo, ognuno fa il proprio lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi. Mi rapporto spesso con Tare e Peruzzi, ci sono confronti quasi quotidiani ma con tranquillità. Il contratto non c'è alcuna fretta di farlo".