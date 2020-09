Lazio, è ufficiale la cessione di Wallace in Turchia

ROMA - “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna Dos Santos alla società turca di Superliga Yeni Malatya Spor Kulübü”. È ufficiale la cessione del difensore brasiliano in Turchia. L’operazione sblocca il mercato in entrata in casa biancoceleste. Sistemato l’indice di liquidità, diventeranno ufficiali i nuovi arrivi. In attesa ci sono Mohamed Fares, che già da una settimana si allena con i compagni, Wesley Hoedt e Andreas Pereira. Questi ultimi due devono ancora svolgere le visite mediche. Le operazioni di mercato sono già praticamente chiuse.