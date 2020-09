Lazio, Inzaghi: "Risultato ingiusto. Convinto di fare una grande stagione"

ROMA - Brutta sconfitta per la Lazio all'Olimpico. L'Atalanta fa festa, vince 4-1 e stende i biancocelesti. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post partita, ai microfoni di Sky Sport ha commentato amaro: “I ragazzi hanno fatto una partita buona, siamo mancati negli episodi. Sullo 0-0 abbiamo avuto due occasioni nitide, sul 2-0 presa la traversa. Sbagliamo il gol del 3-2, poi Gomez fa quella rete. Il risultato non è giusto, ma dobbiamo analizzare gli errori commessi nelle reti subite. La mia squadra ha fatto 10 tiri e un gol, loro 5 e 4 gol. Onore all’Atalanta, ma noi faremo bene anche quest’anno".

L'Atalanta fa festa con un super Gomez: Lazio battuta 4-1

Errori da analizzare

“Tutto sbagliato: puoi concedere 5 tiri, ma non 4 gol. Dovevamo difendere tutti meglio, non solo i difensori. Il mercato? Ho detto che eravamo in ritardo. La società ha fatto, ha lavorato. Due settimane di ritardo ci sono state, sapevamo che alle prime 3 giornate ci fossero dei problemi. Nessuna squadra poi, tra le top, incontra Inter e Atalanta. Queste due squadre le avrei volute affrontare dopo la sosta quando saremo al completo. Ho Radu infortunato, i difensori contati. Siamo in emergenza, poi ci sarà la sosta. Inseriremo i nuovi. Tare ha già parlato di mercato. Ora bisogna essere bravi a recuperare le forze per prepara al meglio la sfida all’Inter. Sono convinto: faremo una grande stagione. Le distanze in campo vanno sempre mantenute. É la prima volta che in dieci anni, con 10 tiri fatti, con il maggior possesso, cinquecento passaggi, perdo così nel risultato. Alla squadra farò rivedere i gol presi. Ma come impegno e voglia non posso dire nulla alla squadra".