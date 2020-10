Lazio, che emergenza in difesa: ecco le possibili soluzioni di Inzaghi

ROMA - C’è una Lazio con la difesa in emergenza. E domenica all’Olimpico arriva l’Inter a caccia di altri punti per continuare il proprio inizio di campionato molto positivo. Questo inizio di stagione non sorride a Simone Inzaghi, che tra infortunati e ritardi nell’inserimento dei nuovi si è trovato in enorme difficoltà.

Lazio, ecco lo sbarco di Pereira: foto di rito, poi le visite

Le situazioni in infermeria

Luiz Felipe è ancora fuori per il trauma alla caviglia rimediato il 12 settembre nell’amichevole contro il Frosinone. Il brasiliano corre a Formello in modo blando, il suo recupero completo è previsto dopo la sosta. Per Radu, che contro l’Atalanta è stato sostituito per problemi muscolari, c’è rischio stiramento ai flessori. Si attende l’esito dei controlli clinici. È quasi fuori per la sfida all’Inter. Vavro è fermo per pubalgia, anche lui potrebbe tornare al top dopo la sosta. C’è emergenza in difesa, Inzaghi non ha gli uomini.

Le possibili soluzioni

C’è Bastos in rampa di lancio, un giocatore considerato in uscita e in scadenza di contratto tra un anno. È stato proposto a diverse squadre, la cessione però, non è mai andata in porto. Ora si ritroverà titolare nella delicata sfida contro l’Inter. A meno che Inzaghi non decidesse di schierare Parolo da difensore centrale. In quel caso potrebbe essere spostato Acerbi sul centrosinistra, con Patric a destra come il suo solito. Comunque vada, sarà una difesa in emergenza. Contro Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez e compagni diventa difficile.