Solskjaer: “Lazio perfetta per Pereira, ha bisogno di giocare”

ROMA - È iniziata ufficialmente l’avventura di Andreas Pereira alla Lazio. Il centrocampista brasiliano ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con la società. Da Manchester intanto, il suo ormai ex allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato dell’affare: “La Lazio è un grande club, Andreas ha bisogno di giocare con regolarità. Ha iniziato la scorsa stagione molto bene disputando tante partite. La sua fiducia cresceva sempre più, dopo però è arrivato Bruno Fernandes. Gioca nella stessa posizione di Andy, e lui ha iniziato a vedere meno il campo. La sua cessione in prestito era la migliore soluzione”. Pereira ha scelto la Lazio per rilanciarsi ed esplodere definitivamente. Tra i Red Devils non c’era più spazio per lui. Oltre Bruno Fernandes e Paul Pogba, che possono ricoprire il ruolo di mezz’ala e trequartista, alla corte di Solskjaer è arrivato anche van de Beek dall’Ajax.