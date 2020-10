Lazio, Strakosha e Patric insieme: “Abbiamo qualità, ma non siamo calmi”

ROMA - La Lazio riacciuffa l’Inter, all’Olimpico alla fine è 1-1. A segno prima Lautaro Martinez, poi Milinkovic-Savic. Nel post partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, Thomas Strakosha ha fatto il punto: “Siamo scesi in campo ancora una volta un po' nervosi, poi siamo stati bravi a calmarci e riprendere la partita. Dobbiamo tornare quelli prima del lockdown rimanendo tranquilli, parlando in campo in modo costruttivo per aiutare la squadra. Il calcio è uno sport di gruppo, non individuale. Dobbiamo essere più positivi e concentrati perché le qualità le abbiamo sempre avute. Sul loro gol c'è stato un rimpallo sfortunato, che ci ha colti di sorpresa”.

Lautaro-gol, poi l'urlo di Milinkovic: tra Lazio e Inter è 1-1

Le parole di Patric

"Oggi abbiamo fatto una buona prova a livello difensivo, siamo stati intensi. Anche mercoledì contro l'Atalanta avevamo fatto bene, il risultato è stato bugiardo. Sul loro gol siamo stati sfortunati, dobbiamo sicuramente migliorare ma la strada è quella giusta. Contro le grandi squadre bisogna essere pronti a tutto, il nostro secondo tempo è stato positivo, meno il primo. Dopo la sosta cercheremo di riprendere al meglio il nostro percorso. Espulsioni? Sono cose che rimangono in campo".