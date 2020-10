Lazio, Inzaghi già pensa alla Champions: Radu è fuori

ROMA - La Lazio si è fermata, tira il fiato dopo le prime tre giornate di campionato. I nazionali sono partiti, a Formello i lavori riprenderanno domani. I pensieri di Simone Inzaghi però, non si fermano mai. Il tecnico biancoceleste già pensa alla ripresa con la Sampdoria e soprattutto all’esordio Champions League contro il Borussia Dortmund, previsto per il 20 ottobre all’Olimpico. Stefan Radu e Adam Marusic, i due infortunati durante la partita con l’Inter, attendono di fare gli esami. Per il romeno va quantificata la lesione subita ai flessori, si teme uno stop di 20 giorni. Addio Champions. L’esterno invece, soffre di un problema alla caviglia. Al suo posto c’è pronto Fares, nuovo acquisto e già buttato nella mischia contro i nerazzurri.

Sguardo in avanti

Inzaghi lavorerà con il gruppo ridotto. Assenti i nazionali Immobile, Lazzari, Acerbi, Milinkovic, Marusic, Vavro, Strakosha, Correa e Muriqi. Dovrebbe recuperare per il primo incontro dopo la sosta Luiz Felipe, che aspetta ancora l’esordio dopo il ko patito a Frosinone in amichevole. Anche Vavro sarà pronto. Così come Hoedt e Pereira, nuovi acquisti da poco ufficializzati.