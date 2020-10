Muriqi non parte per la nazionale: stop Lazio tra le polemiche

ROMA - Prima parte, poi forse, alla fine no. È servito un comunicato della Federazione calcistica del Kosovo per fare chiarezza sulla convocazione di Vedat Muriqi. Il neo acquisto della Lazio si allena a Formello, ma non è al meglio per un problema muscolare patito durante la preparazione con il Fenerbahce. Poi il Coronavirus che l’ha colpito ha ritardato il suo rientro a Roma e la fase di riabilitazione. È stato chiamato dalla sua Federazione, ma non risponderà presente. La Lazio alla fine lo tiene nella Capitale.

Il comunicato e le polemiche

“Muriqi sarà assente per le prossime partite (Macedonia, Slovenia e Grecia, ndr). Nonostante la grande insistenza da parte della Federazione, la grande voglia del calciatore e la giusta collaborazione del club laziale, Muriqi non potrà presentarsi. Ha fatto gli ultimi test, voleva venire con noi. Ma non è al meglio fisicamente per aiutarci". La Lazio, tramite il proprio sito, aveva dato Muriqi tra i partenti per le nazionali. Una notizia che era rimbalzata in Kosovo, con i tifosi scatenati soprattutto in vista del playoff contro la Macedonia che vale un posto ad Euro 2021: “Il Re sta arrivando”, i messaggi sui social. Poi partenza stoppata e delusione. Il bomber continuerà a lavorare a Formello per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. La Lazio ha investito 20 milioni di euro su di lui, lo vuole al massimo per campionato e Champions.