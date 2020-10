La Lazio scopre Pereira: parte la corsa alla Champions

ROMA - Ore 15.30, parte la corsa alla Champions. La Lazio inizierà ad allenarsi oggi a Formello. La sosta porterà alla trasferta (anticipata) di Genova (sabato 17 alle 18) e al ritorno nella grande Europa fissato per il 20 ottobre contro il Borussia Dortmund (all’Olimpico, ore 21). Simone avrà i nuovi acquisti Muriqi e Pereira, aspetta Hoedt (in stand by dal 25 settembre). Il bomber kosovaro non è andato in nazionale, lavorerà con i nuovi compagni, deve recuperare dallo stiramento di agosto. A Genova non ci sarà Immobile (squalificato per un turno, niente stangata). Inzaghi non avrà molti nazionali: Ciro, Acerbi, Lazzari, Strakosha, Fares, Correa, Akpa Akpro, Marusic, Milinkovic e Vavro.

Lazio, saltata la cessione di Durmisi: ecco i fuori rosa a Formello

Lazio, le liste campionato e Champions

Da martedì sera si conoscono le liste campionato e Champions. Radu, stiramento tra il primo e il secondo grado, è rimasto fuori dall’elenco della A, ma solo momentaneamente. Rientrerà dopo lo stop quantificato almeno in un mese, sarà disponibile in Champions. Vavro ha trovato posto in campionato, non in Europa. Ma al rientro del romeno sarà escluso.