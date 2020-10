Pereira: “Innamorato della città di Roma. É un sogno”

ROMA - Pizza, mozzarella, Fontana di Trevi, Colosseo e il saluto di Lucas Leiva. Ecco i primi giorni a Roma di Andreas Pereira, nuovo acquisto della Lazio. L’ex Manchester United, su Instagram, ha postato un video in cui ha riassunto tutti i suoi migliori momenti: “É l’inizio di un nuovo sogno. Mi sto innamorando di questa città”. Qualche giorno di ambientamento prima di riprendere con gli allenamenti. La Lazio, decimata per gli impegni dei nazionali, riprende a lavorare mercoledì pomeriggio. Andreas non è ancora al meglio della forma, in questi giorni di stop dal campionato dovrà lavorare per tornare al top. Tare e Inzaghi puntano molto su di lui. L’affare con il Manchester United è stato fatto sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Mai Lotito si è spinto così in alto con queste cifre. Pereira dovrà fare bene e conquistare la Lazio come la città di Roma ha fatto con lui. Amore a prima vista.