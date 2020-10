Lazio, Hoedt intanto si allena: sabato le visite mediche

ROMA - Wesley Hoedt ha fretta di riprendersi la Lazio. È a Roma da due settimane, non ha ancora svolto le visite mediche. Le effettuerà sabato mattina per dare il via ufficialmente alla sua seconda esperienza in biancoceleste. Ieri intanto si è allenato per la prima volta a parte. Corsa blanda e mini circuiti con il pallone. É indietro con la preparazione.

Inzaghi spera

Il tecnico biancoceleste vorrebbe portare Hoedt in panchina a Genova contro la Samp (sabato 17 alle ore 18). Questi giorni di stop al campionato li userà per ritrovare un minimo di condizione. Ha praticamente saltato tutta la preparazione estiva con il Southampton, riparte da zero. Ha poco più di una settimana per strappare almeno una convocazione. Deve mettersi al livello della squadra in fretta anche per via dell’emergenza che la Lazio ha in difesa. Ai box ci sono Radu e Luiz Felipe, Bastos non è in lista. Hoedt sarà l’uomo in più dietro: Inzaghi non vede l’ora di averlo.