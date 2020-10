Lazio, ricordi Leitner? Dalla bresaola di Lotito alla sua vita vegana

ROMA - Sei mesi alla Lazio, una meteora passata a Formello. In pochi si ricordano di Moritz Leitner, ex talento del calcio tedesco, promosso da Jürgen Klopp al Borussia Dortmund. L’arrivo in biancoceleste, nel 2016, in un’estate tormentata. Oggi gioca al Norwich, in Championship. In realtà è scomparso dai radar anche nel club inglese. Quest’anno si è visto con la Primavera. L’ultima partita ufficiale risale ad un anno fa circa, in Premier League contro il Manchester United. È diventato vegano e ‘gluten e sugar free’. La sua più grande attuale passione? Il cibo salutare. Su Instagram ha una sezione delle ‘storie’ con tanti piatti particolari.

In ricordo della bresaola

A 23 anni Leitner arriva per la prima volta a Formello. Deve ancora firmare il contratto, ma è a pranzo nel centro sportivo. Il clima non è affatto sereno: è l’estate del dietrofront di Bielsa, di Keita che non va in ritiro e di Candreva che spinge per andare all’Inter. L’esterno è pronto a partire, ma Lotito, presente a pranzo, discute animatamente con il segretario generale Calveri su due stipendi da dare ancora al giocatore di Tor de’ Cenci. Il patron si infiamma e scaglia un piatto di bresaola a terra. Un episodio smentito dalla società, ma tant’è che Leitner si spaventa e torna in Germania. La sua avventura con la Lazio poi, inizia dal ritiro tedesco di Marienfeld. Tare punta sull’ennesima scommessa. Ma non va. Due presenze in sei mesi, 13 minuti in Serie A. Viene ceduto per due milioni di euro all’Asburgo. La sua carriera non è mai decollata. A 27 anni non è mai esploso. La bresaola però, è solo un ricordo. Oggi nella sua vità non c'è più la Lazio e nemmeno la carne. Parola di Moritz.