Lazio, Lazzari infortunato: lascia il ritiro dell'Italia

ROMA - Un infortunio costringe Manuel Lazzari a lasciare il ritiro della nazionale: l'esterno della Lazio si è fatto male al flessore di una coscia stamattina, nell'ultimo allenamento azzurro a Danzica, prima del trasferimento a Bergamo, dove mercoledì l'Italia affronterà l'Olanda in Nations League.

Lazzari torna a Roma, infortunio da valutare

Lazzari, fa sapere la Figc, "farà rientro a Roma in serata dopo che il charter della nazionale avrà fatto scalo a Bergamo". Nei prossimi giorni sarà valutato con gli esami clinici l'entità dell'infortunio. Domani lascerà il gruppo azzurro anche Andrea Belotti, squalificato per la gara con gli olandese, mentre Giacomo Bonaventura non si riaggregherà al gruppo, dopo il giorno di permesso per la nascita del figlio.