Lazio, emergenza anche sulle fasce: Inzaghi con solo due esterni

ROMA - Simone Inzaghi sperava nella sosta per recuperare qualche giocatore. Invece l’emergenza in casa Lazio si allarga a macchia d’olio. In difesa, per la sfida di sabato contro la Sampdoria, non è previsto nessun recupero. Sempre out Luiz Felipe, Radu e Marusic. Solo Vavro torna dalla nazionale rigenerato. Il tecnico biancoceleste comunque, contro i blucerchiati, è pronto a schierare Parolo centrale di difesa con Patric e Acerbi ai suoi lati.

Hoedt, primo allenamento con la Lazio

Senza ali

Con l’infortunio di Lazzari, che si aggiunge ai forfait di Lulic (fuori da otto mesi) e Marusic, scatta l’allarme anche sulle fasce. A sinistra pronto Fares, a destra spazio a Djavan Anderson. L’olandese è stato recuperato nel finale dell’ultima stagione. In estate è rimasto, ora ha una enorme responsabilità. In panchina altre scelte non ce ne sono, a meno che non venga richiesto un sacrificio a Andreas Pereira, che in carriera ha fatto l’esterno d’attacco, ma mai a tutta fascia. Niente cambio di modulo per ora (4-3-2-1 o un 4-3-1-2). Avanti con il solito 3-5-2 anche con gli esterni contati. Senza dimenticare poi che martedì c’è il debutto Champions con il Borussia Dortmund. Vavro non è in lista, Hoedt non è ancora pronto al 100% (non gioca una partita ufficiale da otto mesi). Inzaghi pensa e ripensa, non saranno nottate tranquille.