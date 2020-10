Immobile e le critiche: “Io non mollo mai”

ROMA - Due gol sfiorati e Ciro Immobile è finito al centro delle critiche dopo la sua partita con l’Italia. Non ha timbrato il cartellino contro l’Olanda, ma si è battuto come fa sempre. La rete non è arrivata, ci sarà tempo. Eppure qualcuno lo ha criticato, come spesso è accaduto in passato: fortissimo con la Lazio, ma in Nazionale non rende. Lui non ci sta. Sui social ha messo la frase dell’ultra-maratoneta Dean Karnazes: “Corri quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve, ma non mollare mai”. Ciro è deluso per non aver segnato, per un attaccante il gol è un bene primario. Ma è pronto a rifarsi con la Lazio. Non contro la Sampdoria perché squalificato. Nel mirino c’è il Borussia Dortmund, squadra che non ha creduto in lui. In Champions League ci si va per sognare, ma anche a caccia di rivincite. Immobile non molla e sembra pure molto affamato.