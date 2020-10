Anna Falchi festeggia sui social: “Cari tedeschi, questo è il nostro Immobile!”

ROMA - Vince la Lazio nella sua prima notte Champions League. E Anna Falchi, tifosa d’eccezione dei colori biancocelesti, esulta su Instagram dopo il 3-1 al Borussia Dortmund. Foto piccante e messaggio in difesa di Ciro Immobile, vero mattatore della serata all’Olimpico: “‘Falchi’ e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo! Sempre Forza Lazio”. Scatenati i tifosi laziali nei commenti sotto il post. Tutti pazzi per Ciro Immobile, tutti pazzi per Anna Falchi.

Anna Falchi la portafortuna della Lazio