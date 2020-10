Lazio, il sogno di Akpa Akpro: “Immaginavo tutto questo da bambino”

ROMA - Una notte magica per la Lazio, una notte magica per Jean-Daniel Akpa Akpro. Il passaggio di Immobile troppo perfetto per sprecarlo: piattone-gol del 3-1 al suo debutto in Champions League. Ex capitano del Tolosa in Ligue 1, poi gli infortuni, la voglia di non mollare. É ripartito dalla Salernitana, poi un'estate da laziale. Inzaghi lo ha valutato in ritiro e infine l’ha tenuto. Il ragazzo ivoriano ora si gode il momento: “Una grande partita di tutta la squadra e un sogno da bambino diventato realtà. Per me è stata una serata speciale. Prima partita, primo gol in Champions League e primo gol con la Lazio. Forza Lazio. Grazie a tutti", il suo post su Instagram. Periodo speciale per lui. E gongola anche il ds Igli Tare, che ha vinto un'altra scommessa. Akpa Akpro sembra il gregario perfetto di una squadra che è tornata a sognare in grande.