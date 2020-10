Lazio, testa al Bologna: ecco la situazione infortunati

ROMA - Simone Inzaghi lo sa e richiama la Lazio all'ordine: basta pensare alla bella vittoria con il Borussia Dortmund di Champions League, testa solo al campionato. Sabato sera all’Olimpico (fischio d’inizio ore 20.45) arriva il Bologna. I biancocelesti sono chiamati a fare punti per rilanciarsi anche in campionato. Il tecnico può contare di nuovo su Immobile, squalificato nella partitaccia con la Samp. E l’infermeria si inizia a svuotare.

Chi recupera e chi no

Escalante e Lazzari, entrambi fermati da problemi muscolari, sono a buon punto con il recupero. L’argentino potrebbe tornare disponibile per la partita con il Bologna, l’esterno italiano invece, si candida per un posto mercoledì prossimo in Champions League contro il Bruges. Meglio non correre rischi e accelerare i tempi, l’ex Spal ha rimediato una lesione in Nazionale. Ha fatto progressi in poco tempo. Ieri non si sono visti ancora Cataldi (fermo per problemi intestinali) e Pereira (febbre). Sempre ai box Lulic e Radu, per loro il recupero è ancora lontano.