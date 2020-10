Diretta Lazio-Bologna ore 20:45: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - La Lazio all’assalto del Bologna, in campionato serve cambiare marcia per iniziare a correre come le big che sono più avanti in classifica. I biancocelesti di Inzaghi arrivano dalla batosta con la Samp e la bella prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund. Una squadra a due facce fino ad ora, chiamata ad invertire la rotta. Davanti si troverà una formazione agguerrita come il suo allenatore: Sinisa Mihajlovic. L’ex difensore biancoceleste, legatissimo ancora alla piazza, tenterà di frenare Immobile e compagni. E occhio proprio al bomber laziale: già 6 gol al Bologna in carriera. Vuole spingere i suoi più in alto. Appena quattro punti in quattro gare sono un bottino troppo magro per la Lazio, chiamata al riscatto.

Dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Lazio e Bologna è in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Sarà inoltre visibile su Dazn 1 (canale 209 di Sky) e su Lazio Style Channel, canale tematico biancoceleste (233 di Sky). La partita si potrà vedere anche in streaming sul sito di Dazn, via app e su Sky Go.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Vavro, Lazzari, D. Anderson, Escalante, Parolo, Caicedo, Muriqi.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Denswil, Paz, Mbaye, Calabresi, Dominguez, Baldursson, Kingsley, Santander, Sansone, Rabbi, Vignato.

Arbitro: Irrati di Pistoia. VAR: Mazzoleni.