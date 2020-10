Hoedt guarda avanti: “Lazio più forte del Bruges, ma dipenderà da noi"

ROMA - È tornato alla Lazio, Wesley Hoedt. E piano piano si sta riprendendo il suo spazio in difesa. Il difensore olandese, nel post partita dell’Olimpico, ha analizzato la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Lazio Style Channel: “Nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo, hanno fatto loro la partita. Nella ripresa invece, abbiamo lottato e meritato di vincere. Loro giocano uomo su uomo, come l'Atalanta, non era facile. Hanno una bella squadra ma siamo stati bravi a vincerla, avevamo bisogno di questi tre punti. Serviva continuità alla prestazione contro il Dortmund, lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo preparare la partita contro il Bruges che è una squadra forte, sarà difficile: dipende tutto da noi. L'allenatore del Bruges è fortissimo, hanno vinto lo scorso campionato con 15 punti di vantaggio sulla seconda. Ad essere sinceri però siamo più forti noi, andiamo lì per prenderci i tre punti”.

La sua nuova vita

“Ho fatto un giro d'Europa, mi mancava tanto Roma e la città mi piace tantissimo. È cambiata la mia vita, ho ritrovato l'amore e ora posso puntare di nuovo sul calcio. Posso fare di tutto per la società e per i tifosi. L'esperienza europea mi è servita, sono tornato un altro uomo. Ho preso nove chili in più, non sono più il ragazzino che ero a ventuno anni. Ho fatto esperienze che mi hanno fatto crescere, sono tornato qui con solo il calcio in mente".