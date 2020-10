Lazio, lady Correa e il furto in casa: “Nessuno può rubarci la felicità”

ROMA - Oltre il danno, anche la beffa per non aver potuto portare a termine una splendida sorpresa per il suo fidanzato. Desiré Cordero, sui social, è tornata a parlare del furto in casa Correa. Il giocatore della Lazio, sabato sera, era in campo con i suoi compagni. Nel frattempo nel suo appartamento dei ladri rubavano indisturbati. La modella spagnola aveva allestito la casa con candele e palloncini per omaggiare il suo Joaquin al rientro. Una sorpresa rovinata: “Tutto si è trasformato in un inferno, grazie per aver rovinato il momento. Farò un’altra sorpresa comunque, vaf****”. Questo lo sfogo su Instagram, poi in un’altra storia ha spiegato ancora arrabbiata: “Torno su quanto accaduto sabato notte. Disgraziati, potete rubarci tutto il denaro del mondo, ma non la nostra felicità. Non avete rubato tutto l’amore che c’è qui dentro, quello che a voi manca, bastardi”. Le indagini vanno avanti. Ora la coppia deve ritrovare un po’ di serenità dopo quanto accaduto.