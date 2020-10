Lazio, 41 anni fa l'addio a Paparelli: il ricordo della società

ROMA - C’è una data, dolorosa, che fa ancora male dopo 41 anni. Il 28 ottobre del 1979, prima del fischio d’inizio del derby tra Roma e Lazio, Vincenzo Paparelli, seduto in Curva Nord, viene colpito da un razzo proveniente dalla Curva Sud e muore. Una tragedia rimasta impressa nel mondo del calcio. È passato tanto tempo, ma la società biancoceleste non dimentica quel tifoso: “Dopo 41 anni il ricordo di Vincenzo Paparelli è sempre vivo nei nostri cuori”.

Il figlio Gabriele

Vincenzo Paparelli aveva 33 anni. Lasciò la moglie e due figli. Gabriele, tifosissimo della Lazio, su Facebook ha voluto lasciare il suo messaggio al padre: “Ti prego papà portami con te a vedere la Lazio... Oggi no è pericoloso!! Papà ti porta la prossima... Ok papà non vedo l'ora. Sono passati 41 anni ma manchi ancora tanto”. Un dolore che mai finirà.