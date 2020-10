Lazio, giorno verità tra tamponi e allenamento

FORMELLO - Mattinata cruciale in casa Lazio, altri tamponi e allenamento in campo. Da valutare le possibili positività riscontrate e gli uomini a disposizione per la sfida di domenica contro il Torino. In Champions League la squadra ha tenuto botta, pareggio con il Bruges e primato del girone. Ora c’è il campionato, Inzaghi spera di recuperare qualcuno.

La situazione

Due componenti dello staff tecnico e quattro giocatori sono stati bloccati dalla Uefa dopo i tamponi di lunedì. Casi considerati al limite, asintomatici e senza alcuna carica virale. La Lazio è stata alle regole, stop in attesa di altri tamponi che verranno fatti in mattinata. L’Uefa fa test molecolari come in Serie A, ma la soglia di positività è leggermente più bassa. Ore cruciali. In isolamento per ora ci sono Luis Alberto, Immobile, Lazzari e Djavan Anderson. Da verificare Cataldi, Armini, Strakosha, Leiva e Luiz Felipe. Questi ultimi due brasiliani sono a casa insieme, non hanno fatto i tamponi Uefa. Anche loro sono in isolamento.