Diretta Torino-Lazio ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO - Sono stati giorni difficili in casa Lazio per via dei positivi al Coronavirus. In Champions League, a Bruges, si è presentata una squadra decimata dalle assenze. Simone Inzaghi ora sorride: recuperati alcuni elementi importanti, via alla sfida al Torino per correre forte in campionato e ingranare la marcia della continuità. Niente conferenza stampa per il tecnico biancoceleste. Il suo collega Giampaolo invece, ha parlato di una partita cruciale: “Dobbiamo garantirci una risalita costante, anche se a piccoli passi: la squadra ha bisogno di uno step alla volta per ritrovare autostima e certezza”. I granata arrivano dal 3-3 in campionato con il Sassuolo e dal 3-1 rifilato al Lecce in Coppa Italia. Inzaghi non vuole cali di tensione. E c’è una statistica che lo premia. È l’allenatore della Lazio che ha vinto più partite contro il Torino in Serie A: quattro sulle otto totali (2N, 2P), comprese le ultime due.

Lazio, Inzaghi e i giovani: ecco quelli che ha lanciato

Segui la diretta di Torino-Lazio sul nostro sito

Dove vederla in tv e in streaming

Torino-Lazio è in programma alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Torino e sarà visibile in esclusiva su Dazn (Dazn 1 Sky) e in streaming sulla piattaforma web e app.

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2) - Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Lynetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo. A disposizione: Rosati, V. Milinkovic, Segre, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Vianni, Buongiorno.

LAZIO (3-5-2) - Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Novella, Czyz, Akpa Akpro, Cataldi, Leiva, R. Moro, Caicedo, Immobile.

Arbitro: Chiffi di Padova. Var: Massa.