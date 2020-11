Lazio, i convocati per Torino: tanti ritorni per Inzaghi

ROMA - Simone Inzaghi ha ufficializzato la lista dei convocati della Lazio per la gara di Serie A contro il Torino. Fischio d’inizio alle ore 15. Tanti ritorni dopo giorni difficili tra infortuni e tamponi dubbi. Da notare comunque qualche assenza pesante, come quella di Luis Alberto. C’è invece Ciro Immobile, non Adam Marusic.

Lazio, i convocati per il Torino

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi.