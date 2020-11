Caicedo: "La Lazio non molla mai! Lavoro per essere decisivo"

TORINO - Il gol da tre punti lo segna ancora una volta Felipe Caicedo. La Lazio vince all’ultimo con il Torino: 4-3 finale, il Panterone non è la prima volta che entra e risulta decisivo. Ai microfoni di Dazn, l’uomo partita ha commentato con tutta la felicità della situazione: “Abbiamo recuperato con lo spirito, questa squadra non molla mai. Oggi avevamo davanti una squadra forte, che hanno pochi punti e non meritano quella posizione in classifica. Ora testa in avanti. Nell’azione del gol hanno fatto confusione i difensori, non molliamo mai. Io lavoro per questo. Inzaghi ha detto spesso che non ci sono titolari, bisogna essere a disposizione. Faccio il mio lavoro per momenti come questo. Abbiamo corso tanto, anche i ragazzi che hanno avuto il Coronavirus e si sono allenati poco con noi. La squadra non molla mai, mancano tanti giocatori, presto saranno con noi".

Lazio, Caicedo ti manda in orbita! 4-3 al Torino in rimonta