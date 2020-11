Lazio, specialità della casa: rimonte. E Caicedo non perde il vizio…

ROMA - Le imprese possono dare una svolta alla stagione della Lazio. Nella passata stagione, quel 3-3 finale contro l’Atalanta, ha dato il via alla grande annata biancoceleste. Una rimonta incredibile, l’ennesima di una lunga serie. E ieri a Torino, i biancocelesti con carattere e orgoglio sono stati capaci di ribaltare il match ancora una volta. C’è un dato che impressiona, riportato da Lazio Page: in tutto il 2020, la squadra di Inzaghi ha recuperato ben 23 punti rimontando gli avversari. Una vittoria o un pareggio conquistati dopo essere andati sotto. E se si calcolano le ultime due stagioni, la 2019-2020 e la 2020-2021 (ancora in corso), i punti conquistati da una situazione di svantaggio diventano 29 (al netto di 0-1 per gli avversari). Nessuno, calcolando i maggiori campionati europei, ha saputo fare meglio.

Lazio, Caicedo ti manda in orbita! 4-3 al Torino in rimonta

L’uomo della provvidenza: Caicedo

Spesso le rimonte della Lazio portano la firma di Felipe Caicedo. L’attaccante biancoceleste è diventato uno specialista delle reti all’ultimo respiro. Il gol al Torino al 98’ è il quarto che arriva in una situazione di recupero. Prima c’erano state le fine sui match contro Cagliari, Sassuolo e Sampdoria. Con uno come lui, Inzaghi si sente tranquillo. C’è l’uomo della provvidenza che segna e fa scatenare tutti e tutto. L’emblema di una squadra che non molla mai.