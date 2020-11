Luis Alberto negativo al tampone: ci sarà con la Juve

ROMA - Luis Alberto è pronto per tornare in campo. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso spagnolo attraverso una story su Instagram, in cui ha pubblicato il referto dell'ultimo tampone effettuato. "Negativo", l'esito di quest'ultimo, ciò significa che il Mago è guarito dal coronavirus e sarà di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi, dopo aver saltato le ultime tre partite giocate dai biancocelesti contro Bruges, Torino e Zenit.

Luis Alberto aveva "preannunciato" la buona notizia sempre sui social network, pubblicando un'immagine che lo ritrae in azione, con una serie di emoticon ammiccanti. A seguire è arrivata anche la foto del referto medico. Una buona notizia per la Lazio, che ritrova il suo numero dieci in vista del big match con la Juve di domenica.