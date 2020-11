Hoedt e la ragazza pop star: “Orgoglioso di te. Meriti tutto”

ROMA - Com’è avere la ragazza pop star? Chiedere a Wesley Hoedt. Il giocatore della Lazio è fidanzato da tempo con la cantante olandese Emma Heesters, che proprio ieri sera è stata incoronata agli MTV Awards dei Paesi Bassi come miglior artista. Un riconoscimento molto importante per una ragazza di 24 anni che si sta facendo strada nel mondo della musica. “Sono tanto orgoglioso di te per tutto il lavoro che svolgi ogni giorno. Molto spesso le persone non lo sanno, ma l’impegno viene sempre ripagato. Ti meriti tutto”, ha scritto il difensore biancoceleste su Instagram.

Tra musica e Lazio

La carriera di Heesters è decollata nell’ultimo anno. Su YouTube ha circa 3 milioni di scritti. È diventata famosa con il programma Best Singer, in cui cantanti conosciuti reinterpretano brani di altri artisti famosi. Con Wesley Hoedt l’amore va a gonfie vele. “Sono fiera di te, ritorni nella tua squadre del cuore”, il post Instagram della cantante nel giorno dell’ufficialità del giocatore alla Lazio. Emma fa la spola tra Roma e l’Olanda. Amore e carriera artistica, tutto procede alla grande. E un primo trofeo a casa Hoedt già c’è. Wesley spera di aggiungerne altri.