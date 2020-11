Lazio, tamponi ok ad Avellino. Ma ci sono 3 positivi ai test rapidi a Roma

ROMA - Ecco la situazione Covid-19 in casa Lazio. Tamponi Covid 19 negativi per tutto il gruppo squadra dal laboratorio di Avellino, ma tre casi di positività tra i giocatori, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma, presso il Campus Biomedico. È quanto apprende l'ANSA da fonti biancocelesti. Dopo le differenze di risultato tra i test effettuati per il campionato e quelli Uefa, la società romana si è rivolta a un secondo laboratorio.

Luis Alberto si candida

Chi invece si è 'negativizzato' è Luis Alberto. In diretta su Twitch, l'asso spagnolo ha esultato mentre giocava online: "Ho appena saputo che sono negativo anche al tampone della Lazio. Ci sarò domenica con la Juve". Un recupero importante per Inzaghi, sempre alle prese con l'emergenza.