Diretta Lazio-Juve ore 12.30: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - Un momento nero per la Lazio. A Formello regna il caos tamponi, ma Simone Inzaghi nella vigilia del match con la Juve ha provato a ricompattare l’ambiente: “Certe voci ci devono dare ancora più carica”. Non un match facile per i biancocelesti, che capita nel bel mezzo di una situazione difficile e complicata. Eppure c’è il campo e il campionato. Con i bianconeri nella passata stagione una gran partita all’Olimpico finita 3-1 per i padroni di casa. L’ultimo precedente invece, è il 2-1 bianconero del 20 luglio scorso. Sono cambiate tante cose per la Juve. C’è Pirlo e non più Sarri, e il tecnico chiede una sola cosa: “Voglio una squadra che domini la Lazio”. Con una vittoria la Vecchia Signora sarebbe in scia del Milan primo in classifica. I biancocelesti invece, vogliono dare continuità ai propri risultati.

Come vederla in tv e in straming

La partita tra Lazio e Juve sarà trasmessa in tv e in streaming da DAZN, visibile anche su DAZN1, canale 209 di Sky.

Lazio-Juve, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Armini, Hoedt, Patric, Parolo, D. Anderson, Akpa Akpro, Lazzari, Pereira, Caicedo, Moro.

JUVE (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Dragusin, Arthur, Portanova, Bernardeschi, Kulusevski, Dybala.

Arbitro: Massa di Imperia. VAR: Mazzoleni.