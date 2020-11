Caicedo l'ha rifatto: "Sono senza parole. E grazie a Immobile che mi sta vicino"

ROMA - Zona Caicedo, ormai è il momento. Felipe segna ancora allo scadere, Juve beffeta, all'Olimpico è 1-1. Nel post partita, l'attaccante della Lazio, ai microfoni di Dazn, ha ammesso felice: “Sono senza parole, il gol è di tutti. Grande azione del Tucu, è tutto merito suo. Eravamo convinti che qualcosa potesse accadere, sono senza parole. Lo dico sinceramente, ho sbagliato due palle, il campo non era granché. Alla fine questa squadra non molla mai, sentivamo che qualcosa potesse succedere. Dopo 15-20’ la Juve non ha giocato più. Con Ciro ho un rapporto eccezionale, mi sta sempre vicino, così come la squadra. Poi Lucas Leiva, Strakosha, ci sono mancati. Tra un paio di giorni staranno con noi. Immobile è una bandiera, sta sempre con la squadra. Con questa cattiveria possiamo andare ovunque. Siamo concentrati, non molliamo mai. Ci serviva una partita come quella di Torino per tornare a giocare come l’anno scorso. Oggi è ricapitato. Andiamo avanti così, poi vedremo".

Lazio, Caicedo risponde a Ronaldo! All'Olimpico è 1-1