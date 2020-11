La mamma di Strakosha: "Sei un gigante, positività solo nel pensiero"

ROMA - La notizia, battuta dall’Ansa, è stata lanciata la notte scorsa: dei tamponi analizzati all’Ospedale Moscati di Avellino è stata evidenziata la positività al Coronavirus per Thomas Strakosha. Non per Ciro Immobile e Lucas Leiva. Il portiere della Lazio è in isolamento da giorni. E sua madre, Adelaj, su Instagram gli ha mandato un messaggio di conforto: “Trova la positività solo nel pensiero e nel tuo rapporto con le persone. Sei un gigante amore mio. Ti voglio bene tantissimo”. Una mamma preoccupata per il proprio figlio. Strakosha era uno dei casi dubbi emersi negli ultimi giorni a Formello. Si attendono notizie ufficiali da parte della Lazio sulla questione.